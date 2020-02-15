Россия разработает новые космические корабли

Россия разработает сверхтяжелую ракету и новый пилотируемый корабль «Орел», они войдут в новую транспортную космическую систему, позволяющую летать к Луне и в дальний космос, сообщил гендиректор корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.

«После постоянных сдвигов сроков и организационно-технических проблем, практически остановивших проект, работа по пилотируемому транспортному кораблю активизировалась в прошлом году», — цитирует Севастьянова ТАСС.

Сейчас идет разработка конструкторской документации, началась подготовка производства, уточнил гендиректор. При этом Севастьянов отметил, что данные работы стали настоящим научно-техническим вызовом для специалистов «Энергии».

Первое летное изделие будущего корабля «Орел» планируется запустить в 2023 году на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный для отработки критичных технологий. Планируется проверить старт, орбитальные операции и безопасную посадку новой тяжелой капсулы на Землю.



Второе летное изделие, где будет отработана система жизнеобеспечения, планируется запустить в беспилотном варианте в 2024 году к МКС, уточнил Севастьянов. Запуск с экипажем на борту и стыковку с МКС планируется провести в 2025 году.

Кроме этого, специалисты корпорации ведут разработку ракетных комплексов полутяжелого класса «Союз-5» и сверхтяжелого класса (СТК). Уже разработан полномасштабный эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Первый пуск пилотируемого корабля «Орел» ракетой-носителем сверхтяжелого класса на окололунную орбиту должен быть осуществлен в 2028 году, подытожил гендиректор корпорации «Энергия».