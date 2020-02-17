Сериал «Город невест» стартует на канале «Россия 1»

Сериал-мелодрама «Город невест» про любовь и убийство выйдет на канале «Россия 1» 17 февраля.

Сюжет повествует о четырех подругах из Иванова, города невест и негласной текстильной столицы России. Девушки Настя, Алина, Соня и Катя работают на ткацкой фабрике и всегда поддерживают друг друга. Однажды на свадьбе Настиного брата Лени случается несчастье — жениха находят мертвым в реке, а парня Насти Юру обвиняют в убийстве. Главные герои оказываются впутаны в паутину лжи и преступлений.

Режиссером сериала стал Алексей Рудаков, а в главных ролях снялись Светлана Смирнова-Марцинкевич, Тимофей Каратаев, Роман Полянский, Юлия Галкина, Евгений Сидихин, Вероника Пляшкевич, Глафира Козулина, Анастасия Ступина, Олег Коц, Андрей Милюхин, Алексей Лысенко.

Сериал «Город невест» начнет выходить на канале «Россия 1» с понедельника в 21.00.