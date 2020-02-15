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Британия «назло Путину» погордилась однополыми браками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Paula Kindsvater / CC BY-SA 4.0

Великобритания гордится тем, что легализовала однополые браки, заявил представитель МИД Британии в ответ на слова российского президента Владимира Путина, который накануне пообещал сохранить понятия «мама» и «папа» в стране.

«Великобритания продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру. Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются», — говорится в сообщении МИД Великобритании, которое цитирует РИА Новости.

Ранее во время заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Путин заявил, что однополые браки в России не будут узаконены, а супружеством будет считаться исключительно союз мужчины и женщины.

Российский лидер отметил, что пока он находится на своем посту, понятия «родитель № 1» и «родитель № 2» не заменят маму и папу. Подобные обозначения появились в некоторых странах Европы.

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Danilon

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