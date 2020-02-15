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Зарегистрирована первая смерть от коронавируса в Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Китайский турист скончался от коронавируса во Франции, это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщила журналистам французский министр здравоохранения Аньес Бузен.

«Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Его госпитализировали в больницу Bichat 25 января, предпринимались строгие меры по его изоляции. Его состояние быстро ухудшалось», — цитирует министра телеканал BFMTV.

Дочь скончавшегося туриста также заразилась, сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице, но ее состояние больше не вызывает беспокойства, скоро девушку выпишут, уточнила Бузен.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, умерли 1523, выздоровели более восьми тысяч. Вирус распространился и за пределами Китая — в разных странах заразились более 500 человек, два случая зарегистрированы в России.

Тема: Распространение китайского вируса
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