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Российские туристы покинули «зачумленный» корабль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: WikiEK

Российские туристы, путешествовавшие на борту «зачумленного» круизного лайнера Westerdam, покинули в субботу стоящий на карантине в Камбодже корабль. На родину вернутся семь человек, сообщает посольство РФ в Камбодже.

Все расходы по возвращению туристов в их страны оператор судна Holland America Line берет на себя. Россияне отправятся Пномпень, затем в Бангкок, оттуда вылетят в Россию, передает ТАСС. Туристы уже поблагодарили власти Камбоджи за гуманное отношение и оказанную помощь.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд азиатских портов, однако Япония, а затем Филиппины, Тайвань и Таиланд запретили принимать судно.

Власти указывали, что на борту находятся люди с подозрением на коронавирус. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил в четверг заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

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