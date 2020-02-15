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Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Норвегия возглавит общекомандный зачет Олимпиады 2014 года в Сочи, сборная России опустится на второе место из-за дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова и лишения золотой медали в эстафете.

Ранее Союз биатлонистов России подтвердил, что получил письмо от Международного союза о дисквалификации Устюгова на два года, из-за которой результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года будут аннулированы.

Золотых медалей Игр-2014 в Сочи также лишатся другие биатлонисты сборной России, участвовавшие в эстафете — Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Их награды передадут немецкой сборной, которая финишировала второй.

В общекомандном зачете Игр-2014 Россия окажется на второй месте, у сборной останется 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. У норвежцев 11 золотых медалей, они выйдут в лидеры национального зачета.

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