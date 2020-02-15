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Российских биатлонистов лишили золота Олимпиады в Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил, все результаты спортсмена с 27 августа 2013 года до конца сезона 2014 года аннулированы, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Устюгов лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которую он завоевал в составе командной гонки. В составе сборной России в эстафете в Сочи также бежали Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков, они тоже лишатся медалей.

Биатлониста также дисквалифицировали на два года, 34-летний россиянин обвиняется в употреблении запрещенного вещества. Устюгов имеет право оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры. Устюгов дважды становился серебряным призером чемпионата мира 2011 года и два раза выигрывал серебро первенств Европы.

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