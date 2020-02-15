США признали невозможность заменить российские РД-180

Соединенные Штаты не смогут найти замену российским ракетным двигателям РД-180 до 2030 года, признали аналитики американского Конгресса.

«Даже в случае плавного и осуществленного точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надежности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года», — цитирует документ RT.

В докладе подчеркивается, что поиск альтернативы для этих двигателей в США начался еще в 2015 году, после введения антироссийских санкций Вашингтона в связи с ситуацией на Украине. Однако уже пять лет РД-180 продолжают использовать в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Аналитики указывают, что оснащенные российскими двигателями ракеты используются для критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США.

По закону США будут обязаны отказаться от использования РД-180 после появления альтернативы от американских компаний. Работы по созданию ракетного двигателя уже идут, но будут продолжаться минимум до 2024 года.