Звезды «Физрука» и «Полицейского с Рублевки» снялись в одном фильме

Комедия «Номер один» с Риной Гришиной и Дмитрием Власкиным выйдет в прокат 19 марта, главные герои представили первый трейлер фильма.

По сюжету, некогда легендарный похититель предметов искусства Феликс, по прозвищу «Номер один», выходит из тюрьмы. С ним знакомится Артем, молодой авантюрист. «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Роль Артема исполнил актер, прославившийся благодаря сериалу «Физрук», Дмитрий Власкин. В роли Феликса — Филипп Янковский, Марина — Рина Гришина (Алиса Рыбкина из «Полицейского с Рублевки»). Также в фильме снялась Ксения Собчак в роли бывшей жены Феникса и владелицы галереи.