Фильм дня: «Рок-н-рольщик»

Фильм Гая Ричи «Рок-н-рольщик» рассказывает про опасный мир коррупции, повествование ведется в типичном для режиссера стиле криминальной комедии, что оправдывает все ожидания зрителей.

Сюжет картины перенесет зрителя в современный Лондон. В центре столицы Великобритании торговля недвижимостью переживает тяжелые времена. Большая часть дельцов перешла из этого легального бизнеса в наркоторговлю. Теперь они зарабатывают больше, но и риски в этом мире гораздо выше.



Самые сильные преступные банды предпринимают попытки урвать кусок пирога у более слабых соперников. Однако в этом мире существует определенная иерархия. Залетные наркодилеры-новички не смогут вести бизнес в Лондоне, не получив благословения со стороны авторитетного Ленни Коула.

В главных ролях — Джерард Батлер, Том Уилкинсон, Тэнди Ньютон, Марк Стронг, Идрис Эльба, Том Харди, Карел Роден, Тоби Кеббелл, Джереми Пивен, Лудакрис.

Поклонников Гая Ричи ждут искрометные шутки, черный юмор, убийства, сумасшедшие русские. В картине есть и свой аналог Абрамовича, а в одной сцене русские бандиты слушают «Сектор Газа», напялив милицейские фуражки. Такая дотошность в деталях создает просто шикарную атмосферу для просмотра.