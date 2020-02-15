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Вышел саундтрек к фильму про Бонда от Билли Айлиш

Источник:
Sibnet.ru
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Американская певица Билли Айлиш выпустила песню для фильма «Не время умирать» про Джеймса Бонда.

Песня имеет такое же название, как фильм — «No Time To Die» («Не время умирать»). Композиция в YouTube собрала больше 12 миллионов просмотров и попала в тренды сервиса.

Фильм «Не время умирать» – 25-й фильм о Джеймсе Бонде, в котором в последний раз в роли агента 007 появится Дэниел Крейг. Главного злодея сыграет Рами Малек. Также на экране появятся Леа Сейду, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс и другие. В кресле режиссера – Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»).


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