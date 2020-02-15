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Lenovo выпустит самый мощный в мире смартфон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © K?rlis Dambr?ns

Компания Lenovo выпустит первый геймерский смартфон Legion, его производительность должна составить 600 тысяч баллами в программе AnTuTu, что станет мировым рекордом.

Аппарат будет базироваться на топовом процессоре Snapdragon 865, его главным предназначением станут мобильные игры, отмечается в сообщении на официальном сайте компании.

Сейчас самым мощным смартфоном в мире считается свежий Xiaomi Mi 10 Pro, который недавно набрал в синтетическом тесте AnTuTu 585 тысяч баллов. Гаджет использует процессор Snapdragon 855.

Впрочем, эксперты отмечают, что в реальных условиях разницу между двумя топовыми смартфонами рядовым пользователям заметить не удастся, так как практически все мобильные игры будут идти на таких аппаратах с максимальными настройками без задержек.

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