Lenovo выпустит самый мощный в мире смартфон

Компания Lenovo выпустит первый геймерский смартфон Legion, его производительность должна составить 600 тысяч баллами в программе AnTuTu, что станет мировым рекордом.

Аппарат будет базироваться на топовом процессоре Snapdragon 865, его главным предназначением станут мобильные игры, отмечается в сообщении на официальном сайте компании.

Сейчас самым мощным смартфоном в мире считается свежий Xiaomi Mi 10 Pro, который недавно набрал в синтетическом тесте AnTuTu 585 тысяч баллов. Гаджет использует процессор Snapdragon 855.

Впрочем, эксперты отмечают, что в реальных условиях разницу между двумя топовыми смартфонами рядовым пользователям заметить не удастся, так как практически все мобильные игры будут идти на таких аппаратах с максимальными настройками без задержек.