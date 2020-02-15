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Названы худшие сцены секса в кино

Источник:
The Independent
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Фото: © кадр из фильма «Шоугелз»

Список наиболее неудачных постельных эпизодов в фильмах обнародовало издание The Independent. Эксперты включили в перечень сразу 17 откровенных эпизодов.

Так, на первой строчке рейтинга расположилась мелодрама «Джильи» за то, что убийца-лесбиянка в исполнении Дженнифер Лопес внезапно изменила своим предпочтениям, не устояв перед Беном Аффлеком.

Фильм «Говард-утка» попал в рейтинг из-за сцены полового акта с гигантской уткой. В ленте «Убей меня нежно» главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами. Провальными признали интимные эпизоды из фильмов «Очень плохая училка» и «Звездная карта».

Эксперты также раскритиковали сцену секса с использованием воска, которую зрителям демонстрировали Уиллем Дефо и Мадонна в фильме «Тело как улика» и эпизод с откровенным сексом в бассейне в картине «Шоугелз».

В рейтинг худших постельных сцен также включили эпизоды из фильмов «Аватар», «Комната», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Жаркое американское лето», «Ущерб», «Если бы эти стены могли говорить 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и «Исчезнувшая».

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