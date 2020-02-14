Новая форма жизни облюбовала «горючий лед»

Изучающие так называемый «горючий лед» со дна океана ученые нашли новую форму жизни внутри микроскопических пузырьков в пластах замороженного газа и льда.

Исследователи расплавили материал и заметили необычный порошок, состоящий из микроскопических сфероидов с таинственными темными ядрами, пишет Scientific Reports. «Горючий лед» — это гидрат метана, поднятый с глубин Японского моря.



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Оказалось, что жизнь процветает даже в таких экстремальных условиях — при практически нулевой температуре, чрезвычайно высоком давлении, а также тяжелой нефтью и соленой водой в качестве источников пищи.

Необычное вещество представляет собой соединение воды и природного газа, превратившееся в кристаллическое вещество под воздействием давления и температуры. Специалисты полагают, что оно может стать наиболее эффективным топливом в будущем.

Один кубический метр «горючего льда» эквивалентен 160 кубометрам природного газа в парообразном состоянии. Так, на 100 литрах данного вещества автомобиль проедет около 50 тысяч километров.