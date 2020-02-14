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Valve объявила дату выхода новой Half-Life

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Half-Life: Alyx

Игра Half-Life: Alyx выйдет 23 марта, об этом студия Valve объявила на официальной странице в Twitter.

События Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии и рассказывают о героине второй части игры Аликс Вэнс и ее отце Илае. Они борются с организацией «Альянс», которая оккупировала Землю при помощи пришельцев.

Half-Life: Alyx будет поддерживаться устройствами виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality, при этом владельцы шлема Valve Index получат игру бесплатно. Стоимость игры для VR-устройств в Steam для россиян составляет 976 рублей.

Разработчики сотрудничали с бывшим сценаристом серии Марком Лэйдлоу, музыку к новой части написал композитор Майк Мораски, известный по музыке к Counter Strike: Global Offensive, Portal 2, Team Fortress 2 и обеим частям Left 4 Dead.

Последняя часть оригинальной серии Half-Life вышла в 2007 году, она называлась Half-Life 2: Episode Two. Главным героем франшизы является физик Гордоне Фримане, который из-за сбоя в научном эксперименте вынужден спасать Землю от вторжения инопланетян.

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