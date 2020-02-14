Яркую комету сфотографировали в небе над Новосибирском

Астрономы-любители сфотографировали одну из самых ярких и наблюдаемых комет 2020 года в Новосибирске, сообщает Большой новосибирский планетарий.

Комета C/2017 T2 (PANSTARRS) — долгопериодическая комета, движущаяся по гиперболической орбите. Период обращения вокруг Солнца — 331,7 тысячи лет.

Наблюдатели сделали 139 фотографий с выдержкой 30 секунд на каждый снимок. Фотографии получили в обсерватории планетария с помощью телескопа системы Ричи-Кретьена 360.

Комета будет достаточно яркой для наблюдений в телескоп на протяжении семи месяцев, а 5 мая ее яркость будет в максимуме. В это время будут благоприятные условия, чтобы наблюдать и фотографировать комету.В своем движении по небу комета сблизится с множественными яркими и красивыми объектами глубокого космоса. Сейчас комета расположена на границе двух созвездий, Персея и Кассиопеи, в первой декаде марта комета пройдет рядом с эмиссионной туманностью «Сердце».