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Яркую комету сфотографировали в небе над Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Большой новосибирский планетарий

Астрономы-любители сфотографировали одну из самых ярких и наблюдаемых комет 2020 года в Новосибирске, сообщает Большой новосибирский планетарий.

Комета C/2017 T2 (PANSTARRS) — долгопериодическая комета, движущаяся по гиперболической орбите. Период обращения вокруг Солнца — 331,7 тысячи лет. 

Наблюдатели сделали 139 фотографий с выдержкой 30 секунд на каждый снимок. Фотографии получили в обсерватории планетария с помощью телескопа системы Ричи-Кретьена 360.

Комета будет достаточно яркой для наблюдений в телескоп на протяжении семи месяцев, а 5 мая ее яркость будет в максимуме. В это время будут благоприятные условия, чтобы наблюдать и фотографировать комету.

В своем движении по небу комета сблизится с множественными яркими и красивыми объектами глубокого космоса. Сейчас комета расположена на границе двух созвездий, Персея и Кассиопеи, в первой декаде марта комета пройдет рядом с эмиссионной туманностью «Сердце».



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Walet 99

Да, чего не сделаешь для себя любимого..........

Uynachalnica

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ЦитатаНапример, было отменено постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О мерах борьбы с проказой»...

Иркут 69

Мда, как только им нужно уйти от настоящих, острых вопросов - на потеху ради вытаскивают геев, лесбиянок...

ivan-chumakov

Нам не нужны призывы, как сделаете - отчитаетесь 👌