Избран новый глава Барнаула

Депутаты Барнаульской городской Думы выбрали главой города Вячеслава Франка, который уже полгода руководит столицей Алтайского края. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет, сообщается на сайте города.

На пост главы Барнаула претендовали девять человек: и.о. главы города Франк, член Общественной палаты региона Артем Зеров, депутаты Гордумы Алексей Скосырский и Елена Хрусталева, бизнесмены Сергей Шумов и Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов и пенсионеры Василий Часовских и Владимир Барсуков. Трое из них отказались от участия в голосовании.

За Франка голоса отдали 29 из 38 депутатов городского парламента.

Франку 55 лет, он уроженец Барнаула, где окончил строительный техникум, а затем Институт экономических преобразований и управления рынком. Работал в строительных организациях, в 2014 году пришел в администрацию, в 2017 году стал первым заместителем главы.