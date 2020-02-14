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Избран новый глава Барнаула

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Барнаула

Депутаты Барнаульской городской Думы выбрали главой города Вячеслава Франка, который уже полгода руководит столицей Алтайского края. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет, сообщается на сайте города.

На пост главы Барнаула претендовали девять человек: и.о. главы города Франк, член Общественной палаты региона Артем Зеров, депутаты Гордумы Алексей Скосырский и Елена Хрусталева, бизнесмены Сергей Шумов и Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов и пенсионеры Василий Часовских и Владимир Барсуков. Трое из них отказались от участия в голосовании.

За Франка голоса отдали 29 из 38 депутатов городского парламента.

Франку 55 лет, он уроженец Барнаула, где окончил строительный техникум, а затем Институт экономических преобразований и управления рынком. Работал в строительных организациях, в 2014 году пришел в администрацию, в 2017 году стал первым заместителем главы.  

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Топ комментариев

Walet 99

Да, чего не сделаешь для себя любимого..........

Uynachalnica

То же и про повышение возраста выхода на пенсию было...

Uynachalnica

ЦитатаНапример, было отменено постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О мерах борьбы с проказой»...

Иркут 69

Мда, как только им нужно уйти от настоящих, острых вопросов - на потеху ради вытаскивают геев, лесбиянок...

ivan-chumakov

Нам не нужны призывы, как сделаете - отчитаетесь 👌