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Появилась идея о замене паспорта после 60 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Паспорт гражданина Российской Федерации следует менять не в 45 лет, а в 60-65, так как облик человека за 20 лет значительно меняется, с такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

В связи с ростом продолжительности жизни и изменения пенсионного законодательства практика оформления бессрочного паспорта в 45 лет устарела, цитирует издание News.ru Петрова. По его мнению, возрастные изменения могут сделать гражданина непохожим на его фотографию в паспорте двадцатилетней давности.

«Таким образом, для человека создаются гипотетические трудности при его идентификации органами государственной власти: ведь помимо фотографии во внутренних российских паспортах не предусмотрено иных биометрических методов распознавания», — говорится в обращении Петрова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Депутат считает, что следует менять паспорт в 60-65 лет.

Граждане России обязаны получить паспорт в 14 лет. Замены предусмотрены в 20 и 45 лет. После этого документ действует бессрочно.

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