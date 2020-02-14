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Пентагон заявил об угрозах России ядерной триаде США

Источник:
РИА Новости
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Фото: David B. Gleason from Chicago, IL / CC BY-SA 2.0

США должны сохранять потенциал ядерного сдерживания и модернизировать триаду перед лицом новейшего российского гиперзвукового вооружения, заявил замглавы Пентагона Алан Шаффер.

«Это угроза для нашей обороны. Это угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему Минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов, — приводит РИА Новости слова Шаффера.

По утверждению замглавы Пентагона, Китай и Россия ведут подобные разработки, несмотря на то что располагают арсеналом межконтинентальных баллистических ракет, достаточным для сдерживания.

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Шаффер отметил, что в отсутствие действенных способов защиты от гиперзвукового оружия наличие ядерного арсенала играет большую роль. «Мы должны быть готовы обороняться от этих вооружений и мы должны быть готовы предложить системы ответного удара», — добавил замглавы Пентагона.

В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон». Часть из них уже поступила на вооружение.

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Оборона #Оружие #Военная политика #Мир
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