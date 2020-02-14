Военные в Бурятии получили новые автоматы Калашникова

Военные в Бурятии получили новейшие автоматы Калашникова АК-12, вес автомата меньше предшественника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие проверили новейшее оружие в ходе занятий по огневой подготовке, где в первую очередь провели пристрелку АК-12. Вес автомата меньше предшественника, что облегчило задачу разведывательной группе во время совершения марш-броска в горной местности на тактико-специальном учении. Оружие постепенно заменит в войсках АК-74М.

АК-12-5,45-миллиметров разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной эргономикой. Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Автомат разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и в конце 2018 года был принят на вооружение.