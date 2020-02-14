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Первый серийный Ил-114-300 начали собирать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Объединенной авиастроительной корпрации

Самолетроительная корпорация «МиГ» на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступила к изготовлению отсеков фюзеляжа первого серийного самолета Ил-114-300, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

На авиазаводе «Сокол» будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка будет осуществляться на производственных площадях «МиГ» — на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

«В 2019 году мы инвестировали более 400 млн. рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса – одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня», — сообщил гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

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Ил-114-300 разработан и будет собираться с использованием новейших цифровых технологий. Это позволит осуществлять работу по бесчертежной системе — в едином информационном пространстве.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. Его экипаж состоит из двух человек — командира и второго пилота. На самолете устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе самолетных систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях.

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