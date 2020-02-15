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Участки для тестирования умных перекрестков выберут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Власти выберут в Новосибирске участки для эксперимента по внедрению перекрестков на основе искусственного интеллекта, способных автоматически пропускать экстренные службы, сообщило Sibnet.ru министерство цифрового развития и связи Новосибирской области в ответ на запрос.

Проект «умных» перекрестков будет в первую очередь запущен в 2022 году в Новосибирске и Перми, сообщал ранее ТАСС вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко. Это позволит прогнозировать вероятность создания пробок, выявлять риск столкновения автомобилей при интенсивном движении, автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. Алгоритм работы будет строиться на основе анализа данных платформы «Автодата».

Подписание итогового документа о присоединении Новосибирской области к консорциуму «АВТОДАТА.РУС» состоится «в ближайшее время», сообщило министерство цифрового развития. Точную дату власти не назвали. Учредители консорциума — «ГЛОНАСС», Минпромторг и Роскосмос.

Властям предстоит выбрать участки дорог для установки технологических макетов «Умная дорожная сеть» и «Умная магистраль», определить количество транспорта различных категорий для оснащения оборудованием Vehicle-to-Everything (V2X) и апробации проектных и технических решений на пилотных участках дорожной сети.

V2X — система обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами.

«Будут проведены мероприятия по изучению имеющихся действующих компонентов интеллектуально-транспортной системы региона в целях инвентаризации оборудования, установленного на выбранных участках дорог, и определения состава работ по их дооснащению», — говорится в сообщении.

После этого будет разработана информационная система технологических макетов, проведена апробация технических решений и тестирование сценариев технологических макетов.

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