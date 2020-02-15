Участки для тестирования умных перекрестков выберут в Новосибирске

Проект «умных» перекрестков будет в первую очередь запущен в
2022 году в Новосибирске и Перми, сообщал ранее ТАСС вице-президент НП «Глонасс»
Евгений Белянко. Это позволит прогнозировать вероятность создания пробок, выявлять
риск столкновения автомобилей при интенсивном движении, автоматически
пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. Алгоритм работы будет строиться на
основе анализа данных платформы «Автодата».
Подписание итогового документа о присоединении Новосибирской
области к консорциуму «АВТОДАТА.РУС» состоится «в ближайшее время», сообщило
министерство цифрового развития. Точную дату власти не назвали. Учредители
консорциума — «ГЛОНАСС», Минпромторг и Роскосмос.
Властям предстоит выбрать участки дорог для установки технологических
макетов «Умная дорожная сеть» и «Умная магистраль», определить количество
транспорта различных категорий для оснащения оборудованием Vehicle-to-Everything
(V2X) и апробации проектных и технических решений на пилотных участках дорожной
сети.
V2X — система обмена данными между автомобилем и другими
объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками,
разметкой, светофорами.
«Будут проведены мероприятия по изучению имеющихся
действующих компонентов интеллектуально-транспортной системы региона в целях
инвентаризации оборудования, установленного на выбранных участках дорог, и
определения состава работ по их дооснащению», — говорится в сообщении.
После этого будет разработана информационная система технологических
макетов, проведена апробация технических решений и тестирование сценариев
технологических макетов.