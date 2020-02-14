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Видео отражения воздушной атаки на Дамаск опубликовали в Сети

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар, совершенный «враждебными объектами» в небе над Дамаском, сообщает в сирийское агентство SANA.

Агентство опубликовало видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. На кадрах видна работа, предположительно, сирийских зенитных комплексов, при этом слышен гул, в небе можно рассмотреть вспышки.

Ранее сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что ПВО страны отражает атаку на Дамаск. Несколько объектов удалось сбить. Утверждается, что удары наносили самолеты, которые заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны, приводит РИА Новости информацию канала.

В Тель-Авиве пока никак не прокомментировали эту информацию. Ранее Израиль не раз наносил удары по объектам в Сирии. Как утверждают власти страны, таким образом они намерены противодействовать военному присутствию Ирана на сирийской территории.

В Москве неоднократно призывали Израиль прекратить произвольные атаки и уважать суверенитет арабской республики.

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