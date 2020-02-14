Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей

Баннеры «Не пытайтесь покинуть Нигдегород и его окрестности», рекламирующие мультфильм телеканала 2х2, в Новокузнецке сняли после критики властей Кузбасса, заявили создатели сериала в соцсети «ВКонтакте».

«В Новокузнецке по распоряжению администрации города демонтировали всю рекламу нашего мультсериала "Нигдегород", который вот-вот должен выйти на 2х2: и билборды, и остановки, и даже наклейки на транспорте», — говорится в опубликованном в группе «Нигдегород и его окрестности» посте.

По словам авторов мультфильма, черные баннеры со слоганом «Не пытайтесь покинуть Нигдегород и его окрестности» появились в нескольких городах России, но только в Новокузнецке вызвали неоднозначную реакцию. Ситуация обострилась после визита 5 февраля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

«Говорят, что слово "Нигдегород" звучало в речи губернатора неоднократно. В результате администрацию заставили демонтировать всю рекламу нашего мультсериала», — сообщили создатели мультсериала.

В комментариях к посту официальная страница правительства Кузбасса опубликовала видео с совещания, предложив подсчитать количество упоминаний Нигдегорода. В выложенном ролике Цивилёв критикует бумажные баннеры, предлагая заменить их на светодиодные экраны, но о рекламе Нигдегорода не говорит.

«Нигдегород» — новый мультсериал с маркировкой 16+ телеканала 2х2, с 1 февраля транслируется на сайте, с 17 февраля продолжит идти в эфире. «"Что за фигня здесь происходит?!" Именно этот вопрос возникает у каждого, кто оказался в Нигдегороде и его окрестностях. Странные (и стремные) создания, чудовища, поющие бомжи и разная паранормальщина. Со всем этим предстоит разобраться Новичку и его друзьям», — говорится в описании мультика.