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Минпромторг отверг идею о запрете интернет-посылок из Китая

Источник:
ТАСС
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Фото: © gov.cn

Минпромторг России не поддержал предложение о запрете товаров и посылок из Китая, в том числе из интернет-магазинов, поскольку Роспотребнадзор подтвердил невозможность передачи коронавируса человеку подобным образом, глава ведомства Денис Мантуров.

«Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение», — приводит ТАСС слова Мантурова, сказанные в ответ на предложение депутата Госдумы Виталия Милонова об ограничении приема посылок из Китая из-за вспышки коронавируса.

«Кроме посылок, и другие группы товаров приходят постоянно к нам [из Китая], поэтому мы всю кооперацию нарушим», — отметил министр промышленности и торговли России.

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Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 1380 человек, выздоровели 6723, заболели 63 851, сообщил накануне заявлении Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Тема: Распространение китайского вируса
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