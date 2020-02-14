Главу Листвянки задержали из-за нелегальной гостиницы на Байкале

Следователи задержали главу поселка Листвянка Иркутской области Александра Шамсудинова из-за строительства нелегальной гостиницы на Байкале, сообщает СУ СК РФ по региону.

Правоохранительные органы установили факт незаконной выдачи в 2017 году Шамсудиновым разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тысячи квадратных метров в посёлке Листвянка в границах экологической зоны Байкальской природной территории. Собственник на земельном участке возвел трёхэтажную гостиницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). ему грозит до семи лет лишения свободы.

Глава муниципального образования задержан. В администрации Листвянского муниципального образования проведены обыски.