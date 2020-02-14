Авто Genesis возглавили рейтинг самых надежных

Автомобили южнокорейской марки Genesis (суббренда Hyundai Motor) оказались самыми надежными по результатам независимого исследования компании J.D. Power and Associates.

Владельцы трехлетних автомобилей разных марок отвечают на 177 вопросов о проблемах, обнаруженных ими в период эксплуатации. На основе опроса составляют рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.

На каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 89 проблем. На втором месте оказалась марка Lexus (100 неисправности на 100 машин). Замыкает первую тройку компания Buick, показатель которой составил 103 жалобы. На четвертом и пятом местах Porsche (104) и Toyota (113) соответственно.

Наибольшее количество неполадок обнаружили в своих машинах владельцы Land Rover — 220 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Chrysler и Jaguar с показателями 214 и 186 проблем соответственно.

Больше всего владельцы новых машин по-прежнему жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, а также на некорректную работу электронных вспомогательных систем.