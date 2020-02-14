Фильм дня: «Дневник памяти»

Трогательная мелодрама «Дневник памяти» про большую любовь мужчины и женщины стала классической иллюстрацией настоящего и великого чувства.

В центре сюжета молодой человек Ной из бедной семьи. Он встречает девушку Элли, дочь богатых аристократов. Между ними вспыхивают чувства, но судьба их разлучает. Спустя много лет влюбленным суждено было снова встретиться, чтобы понять силу своих чувств.

Мелодрама «Дневник памяти» была снята по одноименному роману Николаса Спаркса (The Notebook, 1996), ставшего бестселлером в первую же неделю продаж. А сам фильм был признан самой популярной мелодрамой 21 века.

Режиссер драмы — Ник Кассаветис, главные роли сыграли Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг. Рейтинг картины IMDb: 7.80.

По сути, сюжет очень прост, но так красиво обыгран и подан зрителю, что после просмотра фильма остается только мечтать, чтобы и тебе достался хотя бы кусочек такого счастья.