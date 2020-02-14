Эксперт допустил заражение коронавирусом трети населения Земли

Заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли, поскольку все принимаемые меры способны лишь замедлить, но не остановить распространение заболевания, заявил эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини.

Карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса, так как ему удалось проникнуть за пределы Китая еще до введения этих мер, считает эксперт. По его словам, момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли.

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«Тактика наблюдения и сдерживания не принесет значительных результатов, если не изменится способность вируса передаваться от человека к человеку. Изоляция и карантин не способны остановить вирус», — приводит ТАСС мнение Лонджини, который также является соруководителем Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.