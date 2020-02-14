Весеннее обновление Windows 10 удивит пользователей новинками

Грядущее обновление Windows 10 20H1 (версия 2004) привнесет во флагманскую операционную систему Microsoft большое количество значимых нововведений и улучшений.

Есть множество доказательств того, что Microsoft уже завершила разработку Windows 10 20H1. Сама Microsoft присвоила сборке 20H1 версию 2004, что можно расшифровать как четвертый месяц (апрель) 2020 года, приводит портал 3Dnews мнение экспертов.

Microsoft в 2016 году встроила в Windows 10 подсистему Linux. Но работа с ней была ограничена. Новое обновление позволит запускать настоящее ядро Linux внутри виртуальной машины. Появится возможность размещать файлы Linux в корневой файловой системе и получать к ним доступ через проводник Windows.

Microsoft Cortana станет не просто голосовым помощником, а отдельным многофункциональным приложением. Окно Cortana можно будет перемещать по экрану как любое другое приложение.

Microsoft развивает разговорный стиль Cortana, чтобы он стал не просто сессией вопросов и ответов, а неким подобием полноценного диалога с «продуктивным личным помощником, который поможет в приложениях Microsoft 365».

Новый подход к приложениям

Появятся кнопки быстрого поиска, отображаемые в нижней части окна поиска Windows: «Погода», «Главные новости», «Сегодняшний день в истории» и «Новые фильмы». Поиск Windows будет содержать новые компактные превью веб-страниц при выполнении веб-поиска.

Microsoft работает над тем, чтобы превратить большинство встроенных функций Windows 10 в отдельные приложения, чтобы иметь возможность обновлять их независимо от самой операционной системы.

#Софт Как перейти с Windows на Linux безболезненно?

Это касается и нового приложения Your Phone. Некоторые его функции уже включены в стабильную версию Windows 10. Благодаря Your Phone можно будет просматривать фотографии, отправлять тексты, совершать звонки и получать уведомления

Текущая страница настроек «Сеть и Интернет — Настройки использования данных» будет преобразована в страницу «Состояние сети». Дополнительные устройства Bluetooth можно будет настроить прямо из центра уведомлений, а не посредством конфигурирования параметров меню «Настройки».

Кроме того, в новом обновлении появится возможность получать сведения о типе установленного SSD или температуре графического чипа напрямую из диспетчера задач Windows.