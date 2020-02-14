Халатность чиновников красноярского Минздрава привела к смерти ребенка

Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников Минздрава Красноярского края, по вине которых малыш умер, не дождавшись дорогостоящего лекарства, сообщает СУ СК РФ по региону. Родители малыша выходят на одиночные пикеты, второй ребенок в семье тоже не получает жизненно необходимый препарат.

По предварительной версии следствия, двухлетний Захар имел врожденное генетическое заболевание — спинальную мышечную атрофию (СМА) и нуждался в медицинском препарате Нусинерсен (Спинраза), назначенном по решению врачебной комиссии.

«Неустановленные должностные лица Министерства здравоохранения Красноярского края отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования. В результате халатного отношения к своим должностным обязанностям чиновников краевого министерства здравоохранения ребенок, не получивший должного лечения, скончался», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть).

Родители погибшего Захара выходят на одиночные пикеты. Второй сын в семье — Добрыня тоже болен СМА и не получает лекарство. Прокуратура потребовала от Минздрава региона обеспечить больных спинальной мышечной атрофией бесплатно нужным препаратом.

«Чтобы получить положенное по закону лекарство надо пройти семь кругов ада, выиграть суд, позвонить президенту и только тогда государство изыщет денежку? А нет, нам же милый человек — Андрей Агафонов (советник вице-губернатора Красноярского края) предложил СМСками собирать», — написали родители в Instagram.

Спинальная мышечная атрофия — неизлечимое генетическое заболевание, приводит к поражению нервной системы и постепенной атрофии мышц. Первый год лечения препаратом «Спинраза» стоит 45 миллионов рублей, дальше по 20 миллионов рублей в год. Такая терапия необходима до конца жизни пациента. В Красноярском крае проживают 16 пациентов с подобным диагнозом, по данным Минздрава.