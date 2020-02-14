Назначена дата суда по дедовщине в части Шамсутдинова

Читинский гарнизонный военный суд начнет 20 февраля рассматривать дело о неуставных отношениях в части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, сообщила Sibnet.ru представитель суда.

«Прекращено рассмотрение в особом порядке (на этом настаивал обвиняемый). Назначено рассмотрение в общем порядке 20 февраля в 14.00», — сказала собеседница.

В октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье. Двоих тяжело ранил. Среди пострадавших — его сослуживец Евгений Графов. Шамсудтинова арестовали и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

В декабре стало известно, что Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих проходят потерпевшими по делу о неуставных отношениях (дедовщине). В их числе раненный Евгений Графов. В качестве обвиняемого на сайте суда указан Руслан Мухатов.

Дело возбуждено по части 1 и части 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.