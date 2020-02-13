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Похищение и попытка убийства мужчины в Бийске попали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бандиты в Бийске Алтайского края избили мужчину возле клуба, затолкали в багажник и увезли за город, чтобы убить. Произошедшее попало на видео.

Как сообщает СУ СК края, инцидент произошел ночью 8 февраля. Двое ранее судимых бийчан, имеющие авторитет в уголовно-криминальной среде, избили 35-летнего мужчину. Уточняется, что он получил множество ранений, были повреждены жизненно важные органы. Его вывезли за город в багажнике и собирались убить.

Однако мужчина оказал активное сопротивление. Он сумел скрыться от похитителей. Ему своевременно оказали медицинскую помощь, а потому убийство похитителям не удалось. Уголовное дело возбудили по статье «покушение на убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемых уже задержали. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски по месту жительства задержанных, изучаются записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Топ комментариев

andrei703333

Жаль конечно, но зацепить 2 века это уже очень много для любого человека, не говоря уже о прошедших войну

Walet 99

Да, чего не сделаешь для себя любимого..........

Danilon

Разве ему ещё героя не дали ? Недоработка.

pro1002008

Ага, ага...А дома, по субботам и в воскресенье - дети значит, исходя их сказанного - голодают.И только...

ball-n-wall

Неординарный был человек.Сказать герой, слишком мало. Подвиг, что он и его товарищи совершили, спасение...