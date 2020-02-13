Путин рассказал про «абсолютное оружие» вместо ядерного

Россия получила гиперзвуковое оружие, которое сможет заменить ядерные боеприпасы в том случае, если западные разработки сделают их неэффективными и бессмысленными, заявил президент Владимир Путин.

«Система противоракетной обороны, она как раз на это и направлена, чтоб обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать», — подчеркнул российский лидер.



Заявление прозвучало на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Путин напомнил, что над «обесцениванием» российского ядерного оружия работают зарубежные государства, однако все их траты оказались бесполезными.

Впервые про гиперзвуковое оружие Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он раскрыл существование гиперзвуковых комплексов «Кинжал», «Авангард» и «Буревестник».