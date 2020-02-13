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Путин рассказал про «абсолютное оружие» вместо ядерного

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия получила гиперзвуковое оружие, которое сможет заменить ядерные боеприпасы в том случае, если западные разработки сделают их неэффективными и бессмысленными, заявил президент Владимир Путин.

«Система противоракетной обороны, она как раз на это и направлена, чтоб обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать», — подчеркнул российский лидер.

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Заявление прозвучало на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Путин напомнил, что над «обесцениванием» российского ядерного оружия работают зарубежные государства, однако все их траты оказались бесполезными.

Впервые про гиперзвуковое оружие Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он раскрыл существование гиперзвуковых комплексов «Кинжал», «Авангард» и «Буревестник».

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andrei703333

Жаль конечно, но зацепить 2 века это уже очень много для любого человека, не говоря уже о прошедших войну

Walet 99

Да, чего не сделаешь для себя любимого..........

Danilon

Разве ему ещё героя не дали ? Недоработка.

pro1002008

Ага, ага...А дома, по субботам и в воскресенье - дети значит, исходя их сказанного - голодают.И только...

ball-n-wall

Неординарный был человек.Сказать герой, слишком мало. Подвиг, что он и его товарищи совершили, спасение...