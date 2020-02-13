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Неизвестная песня Виктора Цоя появилась в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил песню «Ты мог быть героем» из неизданного альбома рок-группы «Кино».

Музыканты сделали запись в 1986 году. Рабочее название релиза «Любовь — это не шутка», однако такого альбома в дискографии группы «Кино» не было, записи в основном распространялись в качестве фрагментов и бонусов к другим изданиям.

Планируется, что Mashina Records полностью опубликует альбом с ранними и неизвестными песнями Виктора Цоя в мае. Сколько именно песен легендарной рок-группы в него войдет, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что музыканты группы «Кино» в 2020 году дадут два концерта в классическом составе. Голос Цоя на этих выступлениях будет звучать в записи, аранжировку некоторых песен переработают.

Виктор Цой основал группу «Кино» в 1981 году. До своей гибели в автокатастрофе 15 августа 1990 года он успел выпустить более сотни песен, несколько сборников и концертных записей. «Черный альбом», ставший девятым по счету, был выпущен уже после смерти исполнителя.

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