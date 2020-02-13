Индексацию зарплат пропишут в Конституции

Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова, касающееся упоминания в Конституции обязательной индексации заработной платы.

В основном законе страны предлагается гарантировать минимальный размер заработной платы не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.

Глава Федерации независимых профсоюзов указал, что изменения нужны в статью 75 Конституции в соответствии с одним из предложений Путина, которое он озвучил в ходе послания к Федеральному собранию.

Путин добавил, что в Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать. Зафиксировать индексацию необходимо, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще», уточнил глава государства.