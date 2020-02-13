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Путин пообещал россиянам дополнительный выходной

Источник:
Интерфакс
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию следует провести в рабочий день, при этом его нужно сделать выходным, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны.

«Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних», — уточнил Путин.

Конкретный день, когда можно будет провести голосование, Путин не назвал. Эксперты ранее предположили, что для этого планируется выбрать 22 апреля. Официально дату должен предложить ЦИК.

Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ в середине января. В частности, глава государства посчитал нужным ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госдумы и Госсовета.

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Топ комментариев

Bobobu

Путин их сам внес и сам их оценит.

Danilon

Разве ему ещё героя не дали ? Недоработка.

S. RONN jackdaw

"президент это также не приветствует" скромничает, право слово

corrector

американцев они угостили коктейлем Молотова , видимо за что и был открыт огонь на поражение, как...

ball-n-wall

Неординарный был человек.Сказать герой, слишком мало. Подвиг, что он и его товарищи совершили, спасение...