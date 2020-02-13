Российский суд оштрафовал Twitter и Facebook

Мировой суд в Москве оштрафовал соцсети Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждую за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.

Компании обязали выплатить штраф в течение 60 дней с момента, когда решение вступит в силу. Юристы Twitter и Facebook на процесс не пришли, судья выносила решение по письменным материалам, согласно которым компания не признает себя виновной, передает РИА Новости.

В конце января Роскомнадзор возбудил административные дела против Twitter и Facebook, которым вменяли нарушение закона «О персональных данных», согласно которому вся информация о российских пользователях должна храниться на серверах внутри страны.

Впервые ведомство потребовало от Twitter и Facebook локализовать данные российских пользователей в 2018 году. Тогда компании прислали ответы на соответствующие вопросы, в результате соцсети получили отсрочку для выполнения требований властей.

В 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.