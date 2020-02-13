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Правительство одобрило продажу Сбербанка

Источник:
РИА Новости
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Фото: Roman Balabin / CC BY-SA 3.0

Правительство РФ одобрило продажу контрольного пакета акций Сбербанка, принадлежащего Центробанку, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министры обсудили поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, подготовленные Минфином для реализации послания президента России. Силуанов сообщил на заседании, что законопроект о сделке по Сбербанку входит в пакет бюджетных поправок.

Выкупать контрольный пакет Сбербанка будет правительство по рыночной стоимости. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств Фонда национального благосостояния, полностью сделка завершится только к 2021 году.

Однако акции банка перейдут под контроль правительства в первой половине 2020 года, до годового собрания акционеров. Стоимость акций подсчитают, как среднюю за шесть полных месяцев до даты первой сделки применительно ко всему пакету.

Примерная стоимость покупки составит около 2,5 триллионов рублей. В дальнейшем эти деньги вернутся в бюджет, так как регулятор зафиксирует прибыль, которая поступит государству. Эксперты полагают, что эти деньги правительство потратит на реализацию нацпроектов.

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