Правила перевозки багажа изменят в поездах

Минтранс России планирует издать приказ о том, что пассажиры верхних и нижних полок в поездах дальнего следования будут обладать равными правами на размещение ручной клади.

Согласно действующим правилам, пассажир с нижней полки имеет преимущество для размещения ручной клади под нижним местом, едущий на верхней — наверху. В то же время другой пункт правил гарантирует пассажирам равный доступ к услугам.

«С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», — приводит РИА Новости содержание документа.

Каждый пассажир, помимо мелких вещей, может бесплатно провезти ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров.

К ней относятся вещи, которые помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагона.