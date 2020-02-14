Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»

Премьера седьмого сезона шоу «Голос. Дети» состоится на Первом канале 14 февраля, сообщает пресс-служба телеканала.

Наставниками команд в седьмом сезоне детского «Голоса» стали Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе. Бессменному ведущему Дмитрию Нагиеву пару составит Агата Муцениеце.

В новом сезоне выступят дети из 35 городов и населенных пунктов России. Покорить российский «Голос» попробуют участники из 11 стран, среди которых Турция, Канада, Израиль, Финляндия, Украина, Армения и другие.

Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.