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Стартует седьмой сезон шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал

Премьера седьмого сезона шоу «Голос. Дети» состоится на Первом канале 14 февраля, сообщает пресс-служба телеканала.

Наставниками команд в седьмом сезоне детского «Голоса» стали Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе. Бессменному ведущему Дмитрию Нагиеву пару составит Агата Муцениеце.

В новом сезоне выступят дети из 35 городов и населенных пунктов России. Покорить российский «Голос» попробуют участники из 11 стран, среди которых Турция, Канада, Израиль, Финляндия, Украина, Армения и другие.

Новый сезон стартует в 14 февраля в 21.30 на Первом канале.
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Топ комментариев

Walet 99

Да, чего не сделаешь для себя любимого..........

andrei703333

Жаль конечно, но зацепить 2 века это уже очень много для любого человека, не говоря уже о прошедших войну

Danilon

Разве ему ещё героя не дали ? Недоработка.

pro1002008

Ага, ага...А дома, по субботам и в воскресенье - дети значит, исходя их сказанного - голодают.И только...

ball-n-wall

Неординарный был человек.Сказать герой, слишком мало. Подвиг, что он и его товарищи совершили, спасение...