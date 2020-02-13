Гол Овечкина 2006 года признан лучшим в НХЛ

Гол российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Финиксом» в 2006 году признан «крутейшим» в истории Национальной хоккейной лиги.

Топ-10 голов составил телеканал ESPN. Первое место в нем заняла шайба, которую Овечкин с острого угла и лежа на спине забросил в ворота соперника.

Второе место разделили форвард «Каролины» россиянин Андрей Свечников и шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Третье место занял бывший нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье, забросивший шайбу в ворота «Миннесоты» в финале Кубка Стэнли 1991 года.

В десятку авторов лучших голов по версии ESPN вошли также россияне Павел Буре (шестое место) и Павел Дацюк (девятое место).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли.