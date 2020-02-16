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Касперская объяснила эпидемию утечек персональных данных

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба InfoWatch

Число утечек данных в России за 2019 год увеличилось более чем на 40%, в то время как в мире подобных случаев стало больше примерно на 10%. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская объяснила, почему происходят такие инциденты.

«Подавляющее число утечек — это базы данных, состоящие из записей о конкретных людях (пользователях, клиентах, сотрудниках). Если в начале века воровались или терялись сотни или тысячи записей, то в последние годы было много утечек, где речь шла уже о миллионах записей», — сказала Касперская в интервью ТАСС.

Самой масштабной в отечественном финансовом секторе стала утечка персональных данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка («Хоум Кредит энд Финанс Банк»). В публичный доступ был выложен массив данных о 900 тысячах россиян: имена, телефоны, паспортные данные и места работы.

По словам Касперской, увеличению количества сообщений об утечках в России есть несколько причин. Во-первых, в западных странах установлены очень жесткие наказания за такие инциденты. В России же ситуация иная. «Возможно, из-за отсутствия наказаний наши компании пока не очень боятся сообщать об утечках», — считает она.

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Вторая причина роста утечек в России — ускоренные темпы цифровизации. «Внедрение правил безопасности просто не успевает за скоростью цифровизации данных, не хватает квалификации, кадров. При этом вполне возможно, что пока у нас не хватает кадров, опыта, наработанных методик защиты информации, вводить такие же драконовские штрафы, как на Западе, неправильно», — отметила Касперская.

«И в-третьих, резкий рост числа утечек в России в 2019 году связан со слабой защищенностью сетевых облачных хранилищ, при том что в стране идет мощный процесс переноса данных в облачные хранилища. Администраторы подключенных к Сети баз забывают защитить их паролем или ставят недостаточно сильный пароль, в результате хранилища становятся находками для хакеров», — пояснила глава InfoWatch.

Группа InfoWatch — российская компания, специализирующаяся на информационной безопасности в корпоративном секторе: защите от утечек информации и целевых атак извне. Контролирует около 50% российского рынка систем защиты конфиденциальных данных.

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