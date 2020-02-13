Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке

Фото: © администрация Читы
Правоохранительные органы задержали заместителя министра ЖКХ,
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова по
подозрению в получении взятки еще во время работы сити-менеджером Читы, сообщает СУ СК
РФ по региону.
По данным следствия, в 2016 году Кузнецов был сити-менеджером
Читы. Предприниматель за покровительство главы города благоустроил придомовую
территорию частного дома Кузнецова. Стоимость работ составила около 2 миллионов
рублей.
Кузнецов задержан на 48 часов по подозрению в совершении
преступления. Возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Ему
грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.