Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке

Правоохранительные органы задержали заместителя министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова по подозрению в получении взятки еще во время работы сити-менеджером Читы, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2016 году Кузнецов был сити-менеджером Читы. Предприниматель за покровительство главы города благоустроил придомовую территорию частного дома Кузнецова. Стоимость работ составила около 2 миллионов рублей.

Кузнецов задержан на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.