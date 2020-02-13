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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Читы

Правоохранительные органы задержали заместителя министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова по подозрению в получении взятки еще во время работы сити-менеджером Читы, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2016 году Кузнецов был сити-менеджером Читы. Предприниматель за покровительство главы города благоустроил придомовую территорию частного дома Кузнецова. Стоимость работ составила около 2 миллионов рублей.

Кузнецов задержан на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

 

 

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А прастите Идлиб это Турция? Если нет то Эрдогаша явно рамсы попутал.