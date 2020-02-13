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Худеющий сумоист из Бурятии показал эффектный шпагат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/a_mikhakhanov/

Бывший профессиональный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов, похудевший на 100 килограммов, неожиданно показал поперечный шпагат.

Уроженец Бурятии Анатолий Михаханов до ухода из спорта считался самым тяжёлым борцом сумо в истории. На своей странице в Instagram он публикует фотографии и видео с тренировок по снижению веса.

«Я за год скинул вес около 100 килограммов, когда вернулся был 293 килограммов, стал 193 килограмма. Конечно, похудение, за год на 100кг, далось не легко, пришлось усердно постараться. Сегодня взвесился и мой вес на данный момент 211 килограммов, за шесть месяцев прибавил 18 килограммов», — написал Михаханов.

По его словам, он решил снова похудеть и уже за неделю сбросил 7 килограммов. Михаханов показал процесс тренировки, а также растяжку — поперечный шпагат.

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А прастите Идлиб это Турция? Если нет то Эрдогаша явно рамсы попутал.