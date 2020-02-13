Правительство запустило «регуляторную гильотину»

Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина. Всего силу на сегодня утратили более 3600 документов.

Отмена устаревших законов должна помочь упорядочить и систематизировать законодательство, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику, отмечается в сообщении правительства.

Перечень был подготовлен с учетом замечаний и предложений, поступивших от экспертного сообщества, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов, Генеральной прокуратуры, ведущих вузов и организаций.

Например, было отменено постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О мерах борьбы с проказой» от 1923 года, о привлечении на работу на время войны инвалидов III группы от 1942 года. Все эти законы сильно устарели.

Так называемая регуляторная гильотина была впервые представлена в мае 2019 года, в ее рамках предлагалось проанализировать и пересмотреть действующие нормативно-правовые акты, чтобы отменить действие устаревших.