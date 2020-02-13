Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

Футболист Дмитрий Тарасов выложил в Сети фото с другом азиатской внешности, написав на снимке «коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» сочла фото проявлением расизма.

Тарасов опубликовал в stories Instagram фото со своим другом, парикмахером азиатской внешности Денисом Ли, написав на кадре «коронавирус». Снимок привлек внимание Сети.

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — цитирует РИА Новости позицию FARE («Футбол против расизма в Европе»).

Футболист объяснился в Instagram, что к нему пришел друг и рассказал об ажиотаже вокруг своей внешности, в итоге друзья опубликовали stories. Тарасов добавил, что в принципе много шутит.

«Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счет не было», — написал он.

Ли на своей странице заявил, что именно он предложил опубликовать резонансное фото. Он отметил, что Тарасов не расист. «Если бы он был расистом, мы бы не дружили и у нас не было бы так много общих знакомых среди других стран и республик», — высказался он.