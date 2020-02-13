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Проект реконструкции аэропорта Толмачёво прошёл госэкспертизу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба аэропорта Толмачево

Аэропорт Толмачево получил положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по реконструкции аэровокзального комплекса, сообщает пресс-служба организации.

После получения госэкспертизы начался приём заявок на участие в тендере на строительство первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тысяч квадратных метров. Завершить процедуру по выбору генерального подрядчика планируется в начале апреля. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы — 13,5 миллиардом рублей.

Строительство первого этапа должно быть завершено до 1 апреля 2022 года. К этому времени аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

«Он будет выглядеть отлично. Стекла имеют малый коэффициент отражения, внешний и внутренний интерьер сольются, будет хороший терминал, который легко расширяется, меняется. Архитектура будет понятной и через год, и через 15 лет, классика», — говорил ранее гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Фото: © пресс-служба аэропорта Толмачево

Весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций.

Кроме строительства нового терминального комплекса планируется реконструкция обеих взлётно-посадочных полос. Кроме того, на территории аэропорта Толмачёво завершается строительство Логистического почтового центра Почты России общей площадью около 50 тыс. квадратных метров и производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки.

Международный аэропорт Новосибирск Толмачёво) имени А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,7 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 100 направлений полётов.  

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