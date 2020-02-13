Проект реконструкции аэропорта Толмачёво прошёл госэкспертизу

Аэропорт Толмачево получил положительное заключение
государственной экспертизы на проектную документацию по реконструкции
аэровокзального комплекса, сообщает пресс-служба организации.
После получения госэкспертизы начался приём заявок на участие в тендере на строительство
первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тысяч квадратных
метров. Завершить процедуру по выбору генерального подрядчика планируется
в начале апреля. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы —
13,5 миллиардом рублей.
Строительство первого этапа должно быть завершено до 1
апреля 2022 года. К этому времени аэропорт рассчитывает увеличить
пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.
«Он будет выглядеть отлично. Стекла имеют малый коэффициент
отражения, внешний и внутренний интерьер сольются, будет хороший терминал,
который легко расширяется, меняется. Архитектура будет понятной и через год, и
через 15 лет, классика», — говорил ранее гендиректор АО «Аэропорт Толмачево»
Евгений Янкилевич.
Весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На
проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в
общей сложности порядка 20 миллиардов рублей частных инвестиций.
Кроме строительства нового терминального комплекса
планируется реконструкция обеих взлётно-посадочных полос. Кроме того, на
территории аэропорта Толмачёво завершается строительство Логистического
почтового центра Почты России общей площадью около 50 тыс. квадратных метров и
производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки.
Международный аэропорт Новосибирск Толмачёво) имени А.И.
Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших
направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,7 миллионов
пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 100 направлений
полётов.