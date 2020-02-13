Дело вора в законе Тахи рассмотрит суд в Забайкалье

Уголовное дело объемом 200 томов в отношении вора в законе Тахи — Георгия Углавы направлено в суд, сообщает прокуратура Забайкальского края.

По версии следствия, ранее судимый уроженец Грузии, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, с 2003 года создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом в Забайкальском крае и за его пределами.

Участники преступного сообщества совершали вымогательства, грабежи, разбойные нападения, хищения автомашин, кражи в особо крупном размере. В частности, одно из структурных подразделений в составе 22 человек специализировалось на вымогательстве денег военнослужащих в Улетовском районе, причинив в 2008-2013 годы имущественный ущерб 50 потерпевшим на общую сумму 3,2 миллионов рублей. Все они осуждены.

Прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 местных жителей, в том числе Георгия Углавы. Они обвиняются в совершении более 160 преступлений. Уголовное дело, объем которого насчитывает около 200 томов, направлено для рассмотрения Забайкальский краевой суд.