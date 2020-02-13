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Умер легендарный советский разведчик Алексей Ботян

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны России

Легендарный советский разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи», — сказал ТАСС представитель СВР.

Ботян был старейшим на планете участником Второй мировой войны. 10 февраля ему исполнилось 103 года.

Он родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии (тогда Западная Белоруссия входила в состав Польши).

В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в «рельсовой войне» — уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года «лейтенант Алёша» (так его прозвали местные жители) совершил то, что считал главным достижением жизни. Он узнал о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке и сорвала эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. 10 мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну было присвоено звание Героя России.

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